Видео задержания готовивших взрывы в Москве террористов

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ФСБ в понедельник сообщила о задержании террористической группы. Она готовила серию взрывов на транспорте и в торговых центрах столицы. Подготовка атак велась членами "Исламского государства", которые находятся в Сирии. ФСБ публикует видеозапись задержания террористов.

В Москве предотвращена серия терактов на транспорте и на территории крупных торговых центров. ФСБ сообщила о задержании членов запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", передает "ТВ Центр".

В банду входили один россиянин и трое граждан государств Центрально-Азиатского региона, среди которых эмиссар ИГ, специалист по изготовлению взрывных устройств, а также два террориста-смертника.

Подготовкой преступлений напрямую из Сирии руководили главари террористов, включая руководителя так называемой школы подрывников. Также следователи обезвредили лабораторию по изготовлению взрывчатки, которую члены группировки организовали в Подмосковье.