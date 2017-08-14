Два Gelandewagen устроили езду по тротуару в Шереметьево. Видео

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Полиция проверяет видео, на котором два черных Gelandewagen ездят по пешеходным переходам в столичном аэропорту "Шереметьево". Пользователи Instagram предположили, что за рулем мог находиться певец Тимати, источник РИА Новости опроверг эту информацию.

Полиция разыскивает нарушителей ПДД, которые устроили заезд по тротуарам в столичном аэропорту "Шереметьево", передает ТАСС сообщение ГУ МВД России по Московской области.

Скоро во всех Новостях �������� Нормально так двигается @timatiofficial �������� отмечаем все его в коментах Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) Авг 12 2017 в 6:50 PDT

На видео видно, как водители двух черных Gelandewagen едут по тротуарам возле одного из терминалов московского авиаузла, грубо нарушая правила дорожного движения.

Пользователи Instagram предположили, что машины принадлежат певцу Тимати. В свою очередь источник РИА Новости опроверг слухи о том, что за рулем одного из автомобиля находился музыкант.

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