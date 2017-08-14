Сотрудникам ГИБДД запретят курить и оскорблять водителей

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МВД доработало регламент поведения сотрудников ГИБДД во время общения с водителями. Им будет запрещено курить в присутствии участников дорожного движения, грубить, хамить им, и провоцировать на нарушение закона.

Сотрудникам ГИБДД запретят курить в ходе разговора с участниками дорожного движения и хамить им. Такая инициатива содержится в новой версии регламента МВД, пишет Газета.ru.

Согласно тексту документа, сотрудники ГИБДД должны быть максимально вежливыми. При разговоре с водителями страж порядка должен воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений. Кроме того, запрещается грубость, пренебрежение, заносчивость и реплики, которые могут спровоцировать нарушение закона со стороны участника движения.

При обращаться сотрудник должен со стороны места нахождения водителя. Однако в случае угрозы безопасности при нахождении на проезжей части, загрязненность дорожного покрытия и других объективных обстоятельств сотрудник вправе обратиться к водителю с противоположной стороны или действовать в зависимости от складывающейся ситуации.

По мнению координатора движения "Синие ведерки" Петра Шкуматова, дополнительные правила поведения сотрудников ГИБДД помогут полностью искоренить хамство среди инспекторов.

"Сейчас гаишник, который хамит водителю и курит ему в лицо, — большая редкость, но все же такие инспекторы иногда встречаются. Бороться с ними начальство никак не может — в нынешнем регламенте не прописаны правила общения инспектора с водителем. Есть только негласные указания", - полагает Шкуматов.