Снявшая "Защитников" кинокомпания подала заявление в суд о банкротстве

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Кинокомпания Enjoy Movies, снявшая фильмы "Тот еще Карлосон" и "Защитники", подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Кроме того, к кинокомпании подан иск на сумму 321 тысяча рублей.

Кинокомпания Enjoy Movies подала заявление о банкротстве в Арбитражный суд столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"ООО "Энджой Мувиз" подало заявление о признании банкротом", - говорится в документах.

Общая сумма долговых обязательств компании не указывается. Также к Enjoy Movies подан иск от ИП Шейхов А.Т. на сумму 321 тысяча рублей.

Компания сняла такие фильмы как "Беременный", "Тот еще Карлосон!", "Мафия: Игра на выживание", "Защитники". Enjoy Movies также планировали снять картины "Кома" и "Станция 88" в 2018 и 2019 годах соответственно.