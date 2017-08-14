Нетрезвый мужчина попытался зарезать посетителей кафе в центре Москвы

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В Москве на улице Пятницкая нетрезвый мужчина ворвался в кафе и начал угрожать сотрудникам и посетителям ножом и куском стекла. На место происшествия была вызвана полиция. Дебошир, увидев, сотрудников правоохранительных органов, упал и повредил себе голову. Его доставили в больницу.

Нетрезвый мужчина с осколком стекла и ножом в руках ворвался в кафе в центре столицы. Как передает Агентство "Москва", он угрожал сотрудникам и посетителям заведения.

Администратор кафе, расположенного на улице Пятницкая, сразу же обратился в полицию. По его словам, дебошир начал кидаться стеклами в посетителей.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили 23-летнего приезжего из Киргизии. Его доставили в больницу в связи с тем, что тот не удержался на ногах и, упав, рассек себе голову.

Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве.