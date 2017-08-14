Лондонский Биг-Бен замолчит на четыре года

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На протяжении четырех лет перестанут звонить часы на башне Биг-Бен в столице Великобритании. Это будет сделано для обеспечения безопасности рабочих при проведении ремонта.

Часы на башне Биг-Бен в Лондоне не будут звонить на протяжении четырех лет из-за ремонта, начиная с 21 августа. Об этом сообщает "Интерфакс".

"То, что Биг-Бен умолкнет, станет важной вехой проекта по реставрации башни. Ремонтные работы обеспечат сохранность часов на долгие годы", - отметил хранитель больших часов Стив Джаггс.

Часовой колокол замолчит для того, чтобы обеспечить безопасность рабочих. До этого он звонил каждые 15 минут в течение 157 лет. В последний раз эта традиция была нарушена в 2013 году во время похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер.

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