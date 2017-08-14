Путин и президент Ирана обсудили двустороннее сотрудничество

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Владимир Путин и Хасан Роухани подтвердили заинтересованность России и Ирана в координации усилий двух стран по урегулированию ситуации в Сирии. Кроме того, в ходе телефонных переговоров речь шла о развитии двусторонних отношений.