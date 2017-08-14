Путин и президент Ирана обсудили двустороннее сотрудничество
Владимир Путин и Хасан Роухани подтвердили заинтересованность России и Ирана в координации усилий двух стран по урегулированию ситуации в Сирии. Кроме того, в ходе телефонных переговоров речь шла о развитии двусторонних отношений.
Владимир Путин и Хасан Роухани в понедельник провели телефонные переговоры. Главной темой стало развитие двусторонних отношений России и Ирана, сообщается на сайте Кремля.
Речь шла, в частности, о реализации совместных проектов в нефтегазовой и транспортной сферах, а также энергетике. Кроме того, Путин и Роухани говорили о Сирии. Стороны подтвердили намерение и дальше координировать совместные усилия для разрешения кризиса.