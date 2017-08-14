Сирийская армия провела десантную операцию в тылу ИГ

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Сирийские военные под руководством российских советников и при поддержке вертолетов Ка-52 ВКС России провели первую с начала боевых действий против группировки "Исламское государство" операцию по высадке десанта в тылу боевиков. В результате у ИГ были отбиты три населенных пункта и два нефтяных месторождения.

Сирийские правительственные войска провели успешную десантную операцию в тылу запрещенной в России группировки "Исламское государство". Об этом в понедельник сообщили в российском Министерстве обороны, пишет ТАСС.

Десантирование произошло в ночь на 12 августа. В результате операции сирийским военным удалось разгромить боевиков и отбить у ИГ населенный пункт Эль-Кдер в 120 километрах западнее Дейр-эз-Зора. В коротком бою десантники уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники.

Операция прошла под руководством одного из самых известных сирийских военачальников — генерала Сухела Хасана. Кроме того, в подготовке операции и ее управлении участвовали российские военные советники. Огневую поддержку оказали вертолеты Ка-52 ВКС России.

"С помощью систем ночного видения прославленные "Аллигаторы" не только эффективно наводили и корректировали огонь РСЗО, но и сами уничтожали бронетехнику и вооруженные автомашины террористов", - говорится в сообщении Минобороны.