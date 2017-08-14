Раненный в перестрелке в Мособлсуде член "банды ГТА" умер в больнице

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Четвертый участник "банды ГТА" Фазлитдин Хасанов скончался в больнице от полученных ранений при нападении на конвой в здании Мособлсуда. Ранее сообщалось, что при атаке на конвоиров трое арестованных были ликвидированы и еще двое ранены.

В больнице скончался четвертый участник "банды ГТА" Фазлитдин Хасанов, который был ранен при нападении на конвой в здании Мособлсуда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Фазлитдин Хасанов скончался в больнице от полученных ранений 12 августа", - говорится в сообщении.

1 августа пятеро подсудимых по делу "банды ГТА" напали на конвоиров в лифте здания Мособлсуда. В результате перестрелки трое арестованных были ликвидированы и двое ранены. Также во время стрельбы огнестрельное ранение получил сотрудник Росгвардии, еще двое полицейских были травмированы. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

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