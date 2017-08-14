Арестован первый из задержанных за подготовку терактов в Москве
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Суд арестовал предполагаемого члена ИГ Давронзода Сиевуши, который вместе с сообщниками планировал теракты на территории столичного региона. Он будет находиться под стражей до 11 октября.
Лефортовский суд арестовал предполагаемого члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Давронзода Сиевуши, который вместе с сообщниками планировал теракты на территории столицы.
"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Давронзода Сиевуши меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 октября 2017 года", - приводит агентство "Москва" слова судьи.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала участников террористической группы, которые готовили серию взрывов на транспорте и в торговых центрах столицы. Подготовка атак велась членами "Исламского государства", которые находятся в Сирии.
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