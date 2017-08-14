Готовившие взрывы в Москве террористы арестованы до 11 октября

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В Лефортовском суде Москвы избрали меру пресечения подозреваемым в подготовке серии терактов в столице. Заседания прошли в закрытом режиме. Троих фигурантов дела арестовали на 2 месяца. Всего в ходе спецоперации в Подмосковье задержаны четверо мужчин. Атаки говотовились на транспорте и в торговых центрах.

Оперативники задержали четырёх человек. При себе у них были документы, деньги и несколько телефонов, но при обыске в доме, где они проживали, был обнаружен схрон оружия. В подвале террористы прятали несколько гранат, автоматы и патроны. Здесь же находилась химическая лаборатория по производству самодельной взрывчатки. Ацетона, перекиси, проводов и батареек хватило бы на несколько взрывных устройств большой мощности. Это подтвердил и экспресс анализ уже готовой смеси, передает "ТВ Центр".

"Мы взяли пробы, по термопробе и по нашему прибору это оказалось триперекись ацетона, очень опасное инициирующее взрывчатое вещество", - сообщили силовики.

Процесс создания трипероксид ацетона хоть и не сложный, но опасный. В военных целях данное вещество практически не применяют - слишком уж легко воспламеняется. Взрыв может спровоцировать удар, небольшое нагревание или электрический разряд. За это террористы называют его "матерью Сатаны". Вещество сложно обнаружить детекторами, при этом его взрывная сила идентична тротилу.

По данным ФСБ, группа террористов планировала организовать серию терактов в местах массового скопления людей. Это могли быть крупные транспорто-пересадочные узлы или торговые площадки. Взрывные устройства должны были привести в действие "смертники". К подготовке терактов причастны находящиеся в Сирии главари запрещенной в нашей стране организации "Исламское государство".

"Установлены и в результате спецоперации задержаны члены террористической группы, среди которых: куратор подготовки преступления — эмиссар запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", специалист по изготовлению взрывных устройств и два "террориста-смертника", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Группа состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии. В связи с задержанием правоохранительные органы Таджикистана сейчас ведут совместную работу с российскими коллегами. Во второй половине дня троих подозреваемых доставили в Лефортовский суд, где им огласили меру пресечения в виде ареста. За последние месяцы это уже вторая подобная спецоперация ФСБ в Московском регионе. В мае оперативники задержали такую же группу из четырех человек.

Никита Васильев, "ТВ Центр".