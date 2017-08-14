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По итогам первого полугодия 2017 года, средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года. Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец. Она отметила, что по сравнению с прошлым годом средняя продолжительность жизни увеличилась на 0,5 года.

За первые шесть месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни в России превысила 72 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Ольгу Голодец.

"Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 72 года, составив по итогам первого полугодия 2017 года, согласно предварительной оценке Росстата, 72,4 года", - сказала Голодец. По ее словам, по сравнению прошлым годом средняя продолжительность жизни в нашей стране увеличилась на 0,5 года.

Голодец также отметила, что главным фактором увеличения продолжительности жизни в нашей стране является системная работа по снижению смертности. Она добавила, что вопросы здоровья и демографии будут оставаться в центре внимание и в дальнейшем.

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