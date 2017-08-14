Путин передал псковскому губернатору "зеленую папку" с жалобами жителей

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Владимир Путин в понедельник встретился с Андреем Турчаком. Президент передал губернатору Псковской области "зеленую папку" с жалобами жителей региона, которые были получены в ходе "Прямой линии".

О социально-экономической ситуации в Псковской области Владимиру Путину доложил её губернатор Андрей Турчак. Одна из наиболее чувствительных для региона проблем - нехватка кадров в здравоохранении, передает "ТВ Центр".

По распоряжению президента, Псковскому университету была оказана помощь для запуска программы "Лечебное дело". И сегодня, как доложил губернатор, главный вуз региона уже готов начать подготовку врачей. К 1 сентября область должна выполнить программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Андрей Турчак заверил, что это задача будет выполнена в срок.

В завершение Владимир Путин передал губернатору обращения, поступившие от жителей области на "Прямую линию" с президентом.

Владимир Путин: "Хочу вернуться к проблемам региона, которые были изложены гражданами".

Андрей Турчак: "Знаменитая "зелёная папка".

Путин: "Она уже знаменитой стала? Хорошо. Человек пишет, что купили земельный участок, причём документы выданы кадастровой палатой, все разрешения получены, а сейчас прокуратура к ним предъявляет претензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, что это земли лесного фонда. А кто же выдал тогда документы?"

Турчак: "Как они прошли через эту палату?"

Путин: "Да. И уж точно совершенно, что это не вина людей. Если нужно изменения внести в порядок и землеустройства, и лесного фонда, я готов даже на федеральном уровне этот вопрос решить, если требуется. Но мне кажется, что вы и на месте сможете разобраться".