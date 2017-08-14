Биткойн побил очередной рекорд: валюта будущего или мыльный пузырь?

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Биткойн, виртуальная валюта, придуманная для расчётов через интернет, в последние дни бьёт рекорд за рекордом. Курс этой платёжной единицы на электронных торгах превысил 4 тысячи 200 долларов. То есть сравнялся по цене с 100 граммами золота. Такой скачкообразный рост вызвал острые дискуссии специалистов о её перспективах — станет ли биткойн мировой валютой, потеснив доллар, или это лишь очередная игрушка для спекулянтов?

Чтобы понять, с чем связан столь взрывной рост стоимости биткоинов, сначала нужно разобраться что из себя представляет эта криптовалюта. По сути, это программа, установленная на миллионы компьютеров и объединенная в единую сеть, сообщает "ТВ Центр". Что-то вроде торрент-трекеров. Правда, задача этой программы — не передавать файлы, а выдавать пользователям виртуальные очки - биткоины. И, разумеется, не просто так.

Люди, которые поддерживают систему через свои компьютеры, называются "майнерами". А весь процесс "добычи" биткоинов — "майнингом". Весь процесс майнинга сводится к следующему — программа создает задачи, которые должен высчитать компьютер майнера, и за это ему выдаются виртуальные деньги.

То есть программа ежедневно генерирует ряд математических задач, вроде сколько будет 2*2, 5*5 и 6*6. Это упрощенный пример, на самом деле задания в миллион раз сложнее. Пользователь, чей компьютер решит первым, получает за это виртуальные очки - биткоины, которые в последствии он может продать уже за реальные деньги на бирже.

Количество майнеров только растет, что заставляет специальную программу усложнять задачи, с которыми обычный компьютер не справится. И чтобы опередить конкурентов, ловцы биткоинов собирают все более мощные машины, именуя их "фермами". Это что-то вроде огромных серверных.

В сутки система выдает не более 3600 биткоинов. Во-первых, именно ограничение, заложенное в саму программу, рождает спрос на криптовалюту, который значительно превышает предложение. Оттого и растет стоимость этой криптовалюты. Свою роль тут играет и красивая легенда. До сих пор точно никто не знает, кто создал биткоин. Мифического "Сатоши Накамото", который в 2008 году впервые запустил систему, никто никогда в глаза не видел. Плюс, биткоин не подконтролен ни одному центробанку мира, анонимен. Комиссия за перевод ничтожно мала. А скорость перевода, в отличие от банков, высока. Ну, и самое главное - он приносит высокий доход. Причем, достаточно быстро.

"На сегодняшний день в мире регуляторы, они все больше пытаются разобраться. Появляются инвесторы. Крупные инвестиционные фонды, которые часть своих инвестиционных инструментов переводят в использование криптовалют. И третья история - это сами государства, которые активно пытаются регулировать этот рынок. И пока будет этот интерес, будет обеспечен рост", - рассуждает генеральный директор группы компаний Prototypes Артем Товмин.

Сейчас инвесторы считают биткоин тихой финансовой гаванью, едва ли не наравне с золотом. Оттого и стоимость их сравнялась. Да и некоторые государства уже перестали просто присматриваться к криптовалютам, а дали им зеленый свет. В Великобритании криптовалюта уже облагается НДС. На территории королевства работают более 30 биткоин-банкоматов. Дания стала первой, где им расплатились за недвижимость. Но по настоящему продвинулись в Нидерландах и Японии. Там можно жить на биткоины — расплачиваются в кафе, парикмахерских, на заправках. В России правовой статус криптовалют пока не определен. Госдума планирует сделать это уже этой осенью. При этом в Минэкономразвития все же предупреждают потенциальных инвесторов.

"Зачастую цены на них не отражают реальной стоимости такого актива. Это часто происходило с пирамидами у нас в стране в прошлые годы, сейчас мы видим, что похожая ситуация на глобальном уровне происходит с некоторыми криптовалютами", - рассуждает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Товар, цена на который быстро растет, все хотят быстрее купить, чтобы успеть продать подороже. И все равно, что этот товар не обеспечен ни чем. То же самое сейчас происходит и с биткоином, говорят эксперты. По прогнозам, его стоимость может покорить отметку и в пять тысяч долларов за штуку. А некоторые утверждают уже и о ста тысячах. Вопрос лишь в том, когда эта цифра достигнет потолка. После чего финансовый пузырь, скорее всего, лопнет.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".