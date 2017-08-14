Семь человек погибли в ДТП с автобусом на востоке Турции

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На востоке Турции произошла авария с участием автобуса и грузовика. В результате ДТП семь человек погибли и еще 11 получили ранения. По данным местных СМИ, на автобус свалился экскаватор с проезжающего мимо грузовика.

В результате ДТП с участием автобуса и грузовика на востоке Турции семь человек погибли и еще 11 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk.

Авария произошла в провинции Агры на востоке страны. По данным телеканала, на автобус свалился экскаватор с проезжающего мимо грузовика. В результате инцидента в салоне придавило некоторых людей.

В настоящее время на месте происшествия дежурят сотрудники полиции и скорой помощи. Специалисты ведут работы по спасению других пострадавших из салона автобуса.

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