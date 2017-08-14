Режим ЧС введен в городе Тырныауз после схода селя

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На город Тырныауз в Кабардино-Балкарии сошел мощный сель. Эвакуированы около 300 человек. В городе введен режим чрезвычайно ситуации.

В Кабардино-Балакарии в Тырныаузе введен режим чрезвычайной ситуации — на город сошел мощный сель. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Согласно предварительной информации, стихия не затронула жилые дома и социально значимые объекты. Из наиболее опасных районов эвакуировали около 300 человек. Часть из них предпочли отправиться к родственникам. Для остальных в зданиях школ организованы два пункта временного размещения.

В городе уже возобновлено движение транспорта, которое было частично ограничено. На месте ЧП работает правительственная комиссия.