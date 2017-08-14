Dragon с грузом для МКС стартовал с мыса Канаверал в США

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Космический корабль Dragon стартовал к МКС с мыса Канаверал во Флориде. Он доставит на орбитальный комплекс питьевую воду, продукты, научные приборы и оборудование. Стыковка Dragon с МКС намечена на 16 августа.

Американский корабль Dragon компании SpaceX стартовал к Международной комической станции. Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает ТАСС.

Космический корабль рассчитан на транспортировку трех тонн полезного груза. Он доставит на МКС питьевую воду, продукты, научные приборы и оборудование.

Стыковка Dragon с космической станцией намечена на 16 августа. Корабль будет пристыкован к орбитальному комплексу примерно один месяц.

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