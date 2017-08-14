Видео высадки сирийского десанта в тылу "Исламского государства"

Теги: сирия минобороны видео Сирийский конфликт

Сирийская армия высадила в провинции Ракка десант в тылу боевиков запрещенной группировки "Исламское государство". Операция готовилась при участии российских военных советников и при огневой поддержке вертолетов Ка-52.

Подразделения сирийской армии провели виртуозную операцию по высадке десанта в тылу исламистов и захватили населенный пункт Эль-Кдер. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны, передает TVC.RU.

Непосредственное участие в подготовке и проведении операции приняли российские военные советники. Слаженность действий десанта и мощь огневого поражения позволили овладеть городом без потерь. В коротком бою сирийские десантники уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники.

Деморализованные и потерявшие боеспособность джихадисты отступили, части сирийской армии заняли площадь около 60 квадратных километров, три населенных пункта и два нефтяных месторождения. По данным российского Минобороны, за последние два месяца площадь подконтрольных Дамаску территорий увеличилась в два с половиной раза.