Вадим Скрипченко назначен главным тренером ФК "Анжи"
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Белорусский тренер Вадим Скрипченко стал наставником махачкалинского "Анжи". За свою карьеру он возглавлял белорусские команды БАТЭ и "Минск", а также российские "Урал", "Кубань" и "Крылья Советов".
Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал главным тренером махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Об этом сообщается на официальном сайте команды.
"На пост наставника "Анжи" назначен белорусский специалист Скрипченко Вадим Викторович", - говорится в сообщении.
Бывший главный тренер махачкалинского клуба Александр Григорян подал в отставку после субботнего матча с московским "Динамо", в котором "Анжи" уступил бело-голубым со счетом 1:3.
За свою карьеру Скрипченко возглавлял белорусские команды БАТЭ и "Минск", а также российские "Урал", "Кубань" и "Крылья Советов".
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