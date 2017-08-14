20:57, 14 августа 2017

Вадим Скрипченко назначен главным тренером ФК "Анжи"

Теги:  Спорт  футбол  махачкала  тренер

Белорусский тренер Вадим Скрипченко стал наставником махачкалинского "Анжи". За свою карьеру он возглавлял белорусские команды БАТЭ и "Минск", а также российские "Урал", "Кубань" и "Крылья Советов".

Белорусский специалист Вадим Скрипченко стал главным тренером махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"На пост наставника "Анжи" назначен белорусский специалист Скрипченко Вадим Викторович", - говорится в сообщении.

Бывший главный тренер махачкалинского клуба Александр Григорян подал в отставку после субботнего матча с московским "Динамо", в котором "Анжи" уступил бело-голубым со счетом 1:3. 

За свою карьеру Скрипченко возглавлял белорусские команды БАТЭ и "Минск", а также российские "Урал", "Кубань" и "Крылья Советов".

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