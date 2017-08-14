Вадим Скрипченко назначен главным тренером ФК "Анжи"

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Белорусский тренер Вадим Скрипченко стал наставником махачкалинского "Анжи". За свою карьеру он возглавлял белорусские команды БАТЭ и "Минск", а также российские "Урал", "Кубань" и "Крылья Советов".