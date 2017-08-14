В Германии угнали автоприцеп с "Киндер-сюрпризами"

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В германском городе Нойштадт неизвестные угнали автоприцеп с 20 тоннами шоколадной продукции. В частности, внутри него находились "Киндер-сюрпризы" и банки с пастой Nutella. В настоящее время полицейские пытаются найти свидетелей преступления.

Неизвестные угнали автомобильный прицеп шоколадной продукцией в германском городе Нойштадт. Об этом сообщает издание Hessenschau.

Внутри прицепа находилось 20 тонн шоколада, в том числе "Киндер-сюрпризы" и банки с пастой Nutella. Материальный ущерб оценивается в 50-70 тысяч евро.

По предварительным данным, кража произошла в субботу вечером. В настоящее время полицейские пытаются найти свидетелей преступления.

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