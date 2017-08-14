Беспорядки на почве расизма: еще одно испытание для Трампа

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Дональд Трамп пообещал привлечь к ответственности всех причастных к трагедии в Шарлотсвилле, где в результате столкновений ультраправых и их противников погибла женщина. На скамье подсудимых пока только один человек. Это Джеймс Филдс, который направил свой автомобиль в толпу митингующих антифашистов.

Обвинение в убийстве второй степени и умышленном причинении вреда здоровью людей - первое слушание по делу Джеймса Филдса состоялось. В минувшую субботу 20-летний житель Огайо на своей машине въехал в колонну антифашистов. Своим маршем они ответили на акцию ультраправых, которые выступили против сноса памятника главнокомандующему армии Конфедератов Роберту Ли. Суд отказался выпустить Филдса под залог, передает "ТВ Центр". В том числе, опасаясь того, что жители города могут устроить над ним расправу.

И не без оснований. Ведь подсудимый с самого начала говорит, что действовал намеренно. В результате, в больницы попали 19 человек. Жертвой злоумышленника стала 32-летняя Хизер Хейер. Джейсон Кесслер - лидер ультраправых - Филдса не оправдывает, но вину за трагедию пытается переложить на других.

"Та ненависть, которая витает в этом воздухе, - это ненависть против белых людей. Вот что стало причиной трагических событий. Но это также результат бездействия полиции Шарлотсвилля, которые отказываются выполнять свою работу. Они просто стояли и не собирались обеспечивать безопасность", - заявляет Кесслер.

Правда, по окончании пресс-конференции мнение Кесслера о местной полиции, возможно, изменилось в лучшую сторону. Стражи порядка фактически спасли его от суда Линча.

За последние дни напряжённость в Шарлотсвилле достигла наивысшего градуса. Власти города даже решили отменить акцию памяти, которую планировали провести вечером на месте трагедии. В мэрии заявили, что не могут гарантировать безопасность собравшихся. Но люди продолжают приходить туда, где погибла Хизер Хейер.

После субботней трагедии тысячи американцев вышли на улицы сразу нескольких крупных городов страны. И в большинстве случаев мирные демонстрации закончились беспорядками. В Сиэтле уличное шествие переросло в потасовку между сторонниками и противниками Дональда Трампа. Полицейские пытались разнять дерущихся, но в них самих полетели петарды. Разгонять агрессивную толпу пришлось свето-шумовыми гранатами.

Главное требование митингующих - Белый дом обязан жёстко отреагировать на события в Шарлоттсвилле. Американцам кажется недостаточным то, что Дональд Трамп сразу же выступил с осуждением убийства и призвал сограждан к терпимости. Об этом говорит президент и в понедельник по итогам совещания с генпрокурором и директором ФБР.

"Я обращаюсь к тем, кто стоит за этим насилием: вы ответите за свои действия. Как я сказал ранее, мы самым решительным образом осуждаем эти вопиющие проявление ненависти, фанатизма и расизма. Этим явлениям нет места в Америке", - заявил Трамп.

ФБР и Министерство внутренней безопасности США ещё в мае предупреждали об опасности нападений со стороны неонацистских групп ультраправого толка. За последние 16 лет жертвами так называемых сторонников превосходства белой расы стали 49 человек. Это больше, чем у любого другого экстремистского движения в Соединённых Штатах. И это - ещё одна проблема, которую предстоит решить Дональду Трампу.

Оксана Фомичева, Сергей Псурцев, Андрей Стрюков. "ТВ Центр".