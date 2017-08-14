МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре в ночь на вторник
Теги: мчс дождь москва Погода гроза
МЧС предупреждает жителей столицы об ухудшении погодных условий в ночь на вторник. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается дождь, гроза, а также ветер с порывами до 18 метров в секунду.
Столичное управление МЧС предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий в ночь на вторник. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
"По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью с 14 на 15 августа и в утренние часы 15 августа в Москве ожидается дождь, гроза, порывы ветра 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что во время непогоды возможно затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев, а также повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
Читайте также:
В Германии угнали автоприцеп с "Киндер-сюрпризами"
Вадим Скрипченко назначен главным тренером ФК "Анжи"
Видео высадки сирийского десанта в тылу "Исламского государства"
Биткойн побил очередной рекорд: валюта будущего или мыльный пузырь?