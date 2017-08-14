МЧС предупреждает москвичей о грозе и сильном ветре в ночь на вторник

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МЧС предупреждает жителей столицы об ухудшении погодных условий в ночь на вторник. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается дождь, гроза, а также ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Столичное управление МЧС предупреждает москвичей об ухудшении погодных условий в ночь на вторник. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью с 14 на 15 августа и в утренние часы 15 августа в Москве ожидается дождь, гроза, порывы ветра 13-18 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что во время непогоды возможно затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев, а также повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Кроме того, во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

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