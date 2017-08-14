SpaceX вновь удалось успешно вернуть ступень ракеты на Землю
SpaceX в 12-й раз успешно запустила корабль с грузом на МКС и вернула на землю первую ступень ракеты Falcon 9. На совершила посадку на мысе Канаверал через девять минут после старта носителя.
Корабль Dragon компании SpaceX успешно вышел на расчетную орбиту и движется в сторону Международной космической станцией. Захват аппарата намечен на среду, пишет ТАСС.
Также SpaceX в очередной раз удалось вернуть на Землю отработанную нижнюю ступень носителя Falcon 9. На девятой минуте она совершила управляемый спуск на платформу на мысе Канаверал. Видеозапись успешного приземления опубликована в инстаграме компании.
Корабль доставит на МКС воду, продовольствие, научные приборы и оборудование, в том числе микроспутник The Kestrel Eye. Аппарат предназначен для предоставления визуальной информации из космоса о стихийных бедствиях и формировании фронта неблагоприятной погоды. Также Dragon доставит специальный прибор для выращивания и воспроизведения клеток ткани человеческого легкого.