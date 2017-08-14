Крупный тайник с оружием и боеприпасами найден в Москве

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На востоке столицы правоохранительные органы обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. В настоящее время проверяется версия, имеют ли к нему отношения боевики, задержанные ранее по подозрению в подготовке терактов в Москве.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами на востоке столицы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Проверяется версия, имеют ли отношения боевики, которые были задержаны в Москве по подозрению в подготовке терактов к этому найденному оружию", - говорится в сообщении.

Тайник был найден в одном из гаражей во Втором Иртышском проезде. В арсенале находились автоматы, пистолеты и патроны. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала участников террористической группы, которые готовили серию взрывов на транспорте и в торговых центрах столицы. Подготовка атак велась членами запрещенной в России организации "Исламское государство", которые находятся в Сирии. Лефортовский суд столицы арестовал троих фигурантов дела на два месяца.

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