Крупный тайник с оружием и боеприпасами найден в Москве
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На востоке столицы правоохранительные органы обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами. В настоящее время проверяется версия, имеют ли к нему отношения боевики, задержанные ранее по подозрению в подготовке терактов в Москве.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили крупный тайник с оружием и боеприпасами на востоке столицы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"Проверяется версия, имеют ли отношения боевики, которые были задержаны в Москве по подозрению в подготовке терактов к этому найденному оружию", - говорится в сообщении.
Тайник был найден в одном из гаражей во Втором Иртышском проезде. В арсенале находились автоматы, пистолеты и патроны. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее ФСБ задержала участников террористической группы, которые готовили серию взрывов на транспорте и в торговых центрах столицы. Подготовка атак велась членами запрещенной в России организации "Исламское государство", которые находятся в Сирии. Лефортовский суд столицы арестовал троих фигурантов дела на два месяца.
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