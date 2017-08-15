Ким Чен Ын приказал войскам КНДР подготовиться к удару по Гуаму

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Военные КНДР приступили к подготовке удара по Гуаму. Такой приказ им отдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Атака будет проведена по первому требованию главы государства. Кроме того, он заявил, что США должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного конфликта.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал военным приказ подготовиться к удару в любой момент. Это произойдет в случае, если он примет такое решение, передает РИА Новости.

Ким Чен Ын также отметил, что Вашингтон должен сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта. Вместе с тем, лидер КНДР ознакомился с планами армии по пуску ракет в направлении Гуама.

В настоящий момент на острове Гуам расположены военные объекты США. В частности, речь идет об авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Накануне, 14 августа, в Генштабе США заявили, что военное решение ситуации с Северной Кореей возможно в случае, если дипломатические и экономические санкции не возымеют эффекта. Пентагон уже подготовил план удара по площадкам, с которых совершаются ракетные пуски в Северной Корее.

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