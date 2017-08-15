В Балашихе из-за грозы погибли два человека

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В подмосковной Балашихе два человека стали жертвами непогоды - после грозы с сильным ветром в городе были повреждены линии электропередачи. По словам очевидцев, проходившие мимо женщина и мужчина наступили на оборвавшийся провод и погибли от удара током.

В Балашихе два человека погибли при обрыве линии электропередачи из-за грозы. А в Брянской области выпал крупный град. Как сообщают местные СМИ, пострадала женщина с двумя детьми, которые отдыхали на озере - непогода застала их прямо на берегу. Повреждены десятки машин, многие дороги в городе были затоплены, передает "ТВ Центр".

Тем временем режим ЧС введен в Кабардино-Балакарии в Тырныаузе - на город сошел мощный сель, вызванный таянием ледников. Потоком воды и грязи снесло пешеходный мост, 300 человек были эвакуированы из девятиэтажек, попавших в опасную зону. В целях безопасности перекрыто движение по федеральной трассе в сторону Приэльбрусья.