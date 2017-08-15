В сирийской провинции Дераа восстанавливают сельское хозяйство

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В сирийской провинции Дераа в зоне деэскалации местные фермеры начали восстанавливать сельское хозяйство. Выращивают, в основном, помидоры и картофель. Эти товары идут на внутренний рынок страны. На работы охотно приезжают и беженцы.

Шесть лет, пока в провинции Дераа шли боевые действия, поля пустовали. Это, по сути, первый урожай, созревший в зоне деэскалации. Никакой химии, все натуральное. Картошка самая мелкая - размером с кулак. Выращивать картошку в Сирии дело хлопотное, но прибыльное. Цены на овощи за время войны выросли в 10 раз, передает "ТВ Центр".

"Килограмм картошки здесь у нас стоит 70 лир. В городе мы продаем килограмм по 100 лир. Иначе невыгодно", - рассказал фермер Бадер Иссади.

100 лир - 10 рублей. Внушительный ценник для многих сирийцев. Больше половины жителей страны живут далеко за чертой бедности. Беженцы тянутся в сельскохозяйственные районы на заработки. Платят немного, зато еда в изобилии.

"В разгар сезона тут работают около 120 человек. Из разных районов и провинций. Скоро ещё больше нужно будет людей. Урожай растёт. Собираем по 600 тонн томатов в день", - отметил директор овощной базы Ахсейн Исмаил.

Это первый в зоне деэскалации цех по переработке томатов. Работает без выходных. Свежие сирийские помидоры, только что собранные с окрестных полей. Сюда их привозят местные фермеры. Здесь начинается их переработка. Сначала их очищают в воде, а затем перебирают вручную.

Конвейер собран своими руками. Агрегаты превращают томаты в пасту. Люди, живущие по соседству, покупают томатную пасту прямо с производства. "Нам очень повезло, что наш цех находится рядом с КПП военной полиции. Во-первых, тут безопасно. Во-вторых, место популярное среди местных жителей, это на пользу и бизнесу", - рассказал директор завода Ахмед Хабха.

Томатную пасту упаковывают в пищевую пленку, сверху посыпают солью. В таком виде эти 200-килограммовые бочки отвезут на завод. Часть расфасуют в небольшие банки и отправят в магазин. Из остального сделают кетчуп. Пока товары идут только на внутренний рынок Сирии. Провинция Дераа сейчас кормит огромную часть страны.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Сирия.