Роспотребнадзор предупредил об эпидемии педикулеза в школах

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В Роспотребнадзоре заявили, что с января по июнь 2017 года педикулез подхватили почти 90 тысяч россиян. А в ближайшие месяцы в российских школах и детсадах заболеваемость стремительно вырастет. При этом 40% препаратов для борьбы с атакой вшей сейчас неэффективны.

В российских школах и детских садах в ближайшие месяцы стремительно вырастет заболеваемость педикулезом. Об этом заявили эксперты Роспотребнадзора, пишет газета "Известия".

По данным ведомства, с января по июнь 2017 года педикулез подхватили почти 90 тысяч россиян. При этом специалисты отметили, что привычными средствами с проблемой уже не справиться. В НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора выяснили, что 40% препаратов для лечения педикулеза неэффективны: паразиты мутировали и стали к ним невосприимчивы.

В 2016 году всего было зарегистрировано почти 213 тысяч случаев педикулеза. Таким образом, в месяц в среднем вши появлялись у 15–17 тысяч человек. Самые высокие показатели отмечались в сентябре, октябре и ноябре — от 20 тысяч до 22 тысяч зарегистрированных случаев.

По словам директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николая Шестопалова, ежегодно к осени заболеваемость педикулезом повышается из-за того, что начинается плотный контакт в детских коллективах после каникул.

Он добавил, что против вшей эффективны средства на основе бензилбензоата, фосфорорганических соединений (малатион, фентион), диметиконов, клеарола, а также веществ растительного происхождения (анисового, гвоздичного масла и масла нима).