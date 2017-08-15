Россияне стали меньше покупать алкоголь

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Жители России стали меньше покупать алкоголь. Продажи шампанского упали на 40%, а водки - на 20%. Об этом рассказали в Росалкогольрегулировании. Однако эти данные не учитывают продажи в сельской местности.

Граждане России в первом полугодии 2017-го купили на 40% меньше шампанского и на 20% меньше водки. Представленные данные не учитывают продажи в сельской местности, о чем заявили в Росалкогольрегулировании, пишет газета "Известия".

Кроме того, падение продаж фиксируют торговые сети и производители. Тем не менее, они считают его не таким масштабным. По мнению экспертов, россияне начали экономить на импортируемом алкоголе, который становится дороже из-за повысившихся акцизов на продукцию.

В Ассоциации производителей игристых вин подчеркнули, что в конце 2016 года акциз на шампанское был увеличен на 10 рублей за литр. Там добавили, что для покупателя важен каждый рубль, в связи с чем, спрос упал.