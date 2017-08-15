Китай пригрозил США ответными мерами на торговые ограничения

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Китай намерен принять соответствующие меры, если США решат в одностороннем порядке ужесточить торговые правила под предлогом защиты интеллектуальной собственности.

Министерство коммерции Китая не собирается бездействовать, если США предпримут односторонние меры в сфере торговых отношений под предлогом защиты интеллектуальной собственности, передает ТАСС.

Власти Китая отметили, что если США не будут уважать нормы многосторонней торговли, то Пекин не будет молча наблюдать за этим со стороны, а предпримет все меры для защиты собственных интересов.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился изучить торговую политику Китая, которая может способствовать нарушению интеллектуальных прав и утечке американских технологий.

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