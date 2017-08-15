На северо-востоке Москвы зарезали мужчину

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На северо-востоке Москвы мужчина получил смертельное ранение ножом. Он умер в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Полиция задержала подозреваемого.

Мужчина получил смертельное ранение ножом на северо-востоке столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Об обнаружении раненного полиции сообщил наряд скорой помощи. Инцидент произошел у дома 25/16 по улице Летчика Бабушкина.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина, 1992 года рождения, который с колото-резаными ранами груди и живота был госпитализирован в медицинское учреждение, где позднее скончался", - рассказал источник.

По его словам, полицейские задержали подозреваемого в доме 21 по улице Енисейская. Он признался, что нанес потерпевшему ножевые ранения в ходе ссоры. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. В пресс-службе МВД подтвердили задержание подозреваемого.