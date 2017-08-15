Во Франции автомобиль протаранил пиццерию, погибла девочка

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Под Парижем психически неуравновешенный мужчина на BMW протаранил пиццерию. Погибла 13-летняя девочка, 12 человек пострадали. В прокуратуре исключили версию теракта. Предположительно, водитель пытался покончить жизнь самоубийством.

В департаменте Сена и Марна под Парижем легковой автомобиль BMW врезался в витрину и веранду пиццерии, где в тот момент находились посетители, сообщает BFMTV.

В результате наезда погибла 13 летняя девочка, пострадали 12 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В прокуратуре исключили версию теракта. По предварительной информации, водитель BMW пытался покончить с собой - неделей раньше у него уже была попытка свести счеты с жизнью. Представители МВД сообщили, что мужчина наблюдался у психиатра.

Находившийся за рулем 32-летний мужчина задержан, он не отказал никакого сопротивления.

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