Расследование крушения Ту-154 в Сочи продлено до 25 декабря

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Расследование дела о крушении самолета Ту-154 Минобороны России вблизи Сочи продлено до 25 декабря. По данным источника, знакомого с ситуацией, продление связано с большим объемом юридических формальностей, в том числе связанных с оформлением факта смерти пассажиров.

Расследование дела о крушении самолета Ту-154 Минобороны России вблизи Сочи продлено до 25 декабря. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Дело будет расследоваться до 25 декабря - года со дня авиакатастрофы", - сказал он.

Источник отметил, что продление срока следствия связано с большим объемом юридических формальностей, в том числе с оформлением факта смерти пассажиров. Он добавил, что тела нескольких погибших до сих пор не обнаружены. Источник не исключил, что срок следствия может быть снова продлен после 25 декабря.

Ту-154 Минобороны России разбился в Черном море недалеко от Сочи 25 декабря 2016 года. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.