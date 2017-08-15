Спасатели прекратили поиски 4 шахтеров на руднике "Мир"

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На руднике "Мир" частично свернули поисковую операцию: из-за угрозы жизни спасателей от сильного подтопления прекращены работы на горизонте -310. На этой глубине, предполагалось, находились четверо из восьми пропавших горняков. Поиски остальных шахтеров продолжаются.

Спасатели не смогли добраться до четырех горняков, пропавших на аварийном руднике "Мир" в Якутии, поиски на одном из участков шахты прекращены, сообщается на сайте "Алроса".

Поисковая операция угрожала жизни спасателей из-за высокого уровня воды в шахте на горизонте -310 метров. Предполагалось, что на этой глубине могли находиться четверо горняков.

Спасатели продолжают разгребать завалы и искать оставшихся шахтеров на глубине – 210 метров.

Прорыв воды из карьера произошел в шахте рудника "Мир" 4 августа. В момент ЧП в шахте находились 151 человек, 143 горняка были подняты на поверхность. 15 августа спасатели определили возможное местонахождение оставшихся восьми горняков.

По факту подтопления СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ.

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