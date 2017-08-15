09:01, 15 августа 2017

Иран пригрозил США выходом из ядерной сделки

Теги:  Политика  иран  сша  трамп  роухани

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности выйти из ядерной сделки, если Вашингтон продолжит вести санкционную политику в отношении Тегерана. Кроме того, иранский лидер назвал "нехорошим партнером" президента США Дональда Трампа.

Иран может в считанные часы выйти из ядерной сделки, если США продолжат расширять санкции. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на иранского президента Хасана Роухани.

"Иран может выйти из ядерной сделки "в считанные часы", если США продолжат расширять санкции: Роухани", - говорится в сообщении.

Роухани напомнил, что предыдущая администрация США села за стол переговоров из-за неудачного опыта санкций и сдерживания. Иранский лидер заявил, что нынешняя администрация может вернуться к этой ситуации, если продолжит проводить подобную политику. Кроме того, Роухани назвал Дональда Трампа "нехорошим партнером".

"В последние месяцы мир стал свидетелем, что США, в дополнение к их постоянному и повторяющемуся нарушению обещаний по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), проигнорировали несколько других глобальных соглашений и показали своим союзникам, что США не являются ни хорошим партнером, ни надежной стороной в переговорах", - передает слова иранского президента "Интерфакс".

Другие новости

В других СМИ