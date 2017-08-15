Иран пригрозил США выходом из ядерной сделки

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил о готовности выйти из ядерной сделки, если Вашингтон продолжит вести санкционную политику в отношении Тегерана. Кроме того, иранский лидер назвал "нехорошим партнером" президента США Дональда Трампа.

Иран может в считанные часы выйти из ядерной сделки, если США продолжат расширять санкции. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на иранского президента Хасана Роухани.

#BREAKING Iran can quit nuclear deal 'in hours' if US keeps adding sanctions: Rouhani — AFP news agency (@AFP) 15 августа 2017 г.

"Иран может выйти из ядерной сделки "в считанные часы", если США продолжат расширять санкции: Роухани", - говорится в сообщении.

Роухани напомнил, что предыдущая администрация США села за стол переговоров из-за неудачного опыта санкций и сдерживания. Иранский лидер заявил, что нынешняя администрация может вернуться к этой ситуации, если продолжит проводить подобную политику. Кроме того, Роухани назвал Дональда Трампа "нехорошим партнером".

"В последние месяцы мир стал свидетелем, что США, в дополнение к их постоянному и повторяющемуся нарушению обещаний по совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), проигнорировали несколько других глобальных соглашений и показали своим союзникам, что США не являются ни хорошим партнером, ни надежной стороной в переговорах", - передает слова иранского президента "Интерфакс".