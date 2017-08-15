СМИ: встреча Путина и Трампа могла состояться еще в 2016 году

Теги: В мире путин встреча трамп

Советник Дональда Трампа Джордж Пападопулос предлагал организовать встречу американского президента и Владимира Путина в 2016 году перед выборами в США, однако ряд чиновников предвыборной команды Трампа были против.

Советник президента США по внешней политике Джордж Пападопулос предлагал устроить встречу Дональда Трампа и Владимира Путина еще в начале предвыборной кампании 2016 года, пишет газета Washington Post.

По данным издания, Пападопулос написал несколько электронных писем, касающихся встречи, а представители предвыборного штаба Трампа на разных уровнях почти каждую неделю обсуждали "усилия русских по организации встречи с ним".

Встреча не состоялась из-за протеста ряда высокопоставленных чиновников предвыборной команды Трампа, в частности, бывшего главы предвыборного штаба Пола Манафорта.

Дело о связях Трампа с Россией расследуют в Конгрессе и в ФБР, несмотря на опровержения Белого дома и Кремля. В США даже назначили бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для расследования якобы вмешательства России в американские выборы.

Первая и пока единственная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в июле на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге.