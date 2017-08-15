В садовом товариществе в Новой Москве нашли скелет женщины

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В садовом товариществе в Новой Москве нашли скелет неизвестной женщины. Останки направлены на исследование, личность женщины устанавливается. Следователи проводят проверку по данному факту.

В поселении Новофедоровское в ТиНАО нашли скелет женщины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительных органах.

"Днем 14 августа в поселении Новофедоровское, поселок Рассудово, СНТ "Зверево", в лесном массиве обнаружен скелетированный труп неизвестной женщины", - сказал он.

В настоящее время останки направлены на исследование. По данному факту проводится проверка. Личность женщины устанавливается. В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили факт обнаружения останков.