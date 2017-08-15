Двое мужчин получили ножевые ранения на востоке Москвы

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Двое мужчин получили ножевые ранения в районе Соколиная Гора на востоке столицы. Потерпевшие доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Неизвестный напал с ножом на двоих мужчин на востоке Москвы. Инцидент произошел в районе Соколиная Гора. Потерпевшие доставлены в больницу с проникающими ранениями, передает Агентство "Москва".

Нападение произошло в ночь на 14 августа на улице 8-я Соколиной Горы. Потерпевшие получили проникающие колото-резаные ранения. Столичные врачи оказывают им необходимую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ведется розыск преступника.