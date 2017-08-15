Последствия непогоды ликвидируют в нескольких регионах России

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Ураган, грозы и непрекращающиеся ливни. Последствия непогоды ликвидируют сразу в нескольких регионах. Всю ночь стихия бушевала в центральной России. В подмосковной Балашихе после обрыва линии электропередачи погибли два человека. Пострадали и жители Брянска. Крупным градом ранило женщину и двое её детей. Сейчас грозовой фронт добрался до побережья Чёрного моря. Отдыхающих попросят воздержаться от купания. Сильный шторм ожидается также и в Крыму.

После теплых и солнечных выходных к вечеру понедельника небо над столицей затянуло черными тучами. Сильный дождь, ветер и грозы не оставляли московский регион всю ночь. В Балашихе из-за оборванных проводов погибли случайные прохожие. Мужчина и женщина стали жертвами удара током, передает "ТВ Центр".

Сильнее всего дождь с градом обрушился на юго-восток Подмосковья. Под ударом стихии оказались Люберцы, Жуковский и Раменский районы. Дороги превратились в реки. Жителям приходилось перемещаться по колено в воде. Временно был парализован аэропорт "Домодедово". Заходящие на посадку самолеты делали над воздушной гаванью по нескольку кругов, чтобы обойти грозовой фронт, а рейсы на вылет задерживались на несколько часов.

То, что накануне творилось на улицах Брянска, местные жители сравнивают с апокалипсисом. Во время грозы с неба сыпались ледышки размером почти с куриное яйцо. В комментариях к многочисленным роликам, выложенным в социальных сетях, удивление вперемежку со страхом.

Бомбардировка градинами была такой силы, что ударов не выдерживали автомобили. Что уж говорить о растениях. Ледышками пробило крыши теплиц. В Брянске подсчитывают убытки от уничтоженного урожая.

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Все из-за схода селевого потока в городе Тырныауз. Люди завороженно смотрят, как мощнейший поток камней и обломков горной породы, заворачиваясь волной, сметает буквально все на своем пути.

Зрелище действительно необычайное, хотя сель может оказаться и крайне опасным. Голова грязевого потока может достигать в высоту от пяти до 15 метров. И тогда он снесет не только деревянный мост. Власти района перенаправили автомобильные потоки на запасные пути и провели превентивную эвакуацию.

Сейчас обстановка в Приэльбрусье нормализовалась. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".