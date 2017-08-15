Напряженность вокруг Корейского полуострова растет с каждым днем

Теги: Политика кндр трамп

В КНДР разработали план ракетного пуска в сторону американской базы на острове Гуам. Отчет предоставили Ким Чен Ыну. Северокорейский лидер приказал военным быть готовыми нанести удар в любой момент. В США, в свою очередь, заявили: отпор последует незамедлительно. Напряженность вокруг Корейского полуострова нарастает с каждым днем. Это отмечают и в российском МИД. В ведомстве подчеркнули: если стороны осуществят военный сценарий, то произойдет коллапс мирового масштаба.

На телевидении Северной Кореи очередной доклад о напряженной работе руководства страны. Информация, как всегда, строго выверенная, из видеоряда - только фотографии. Нс снимках Ким Чен Ын приветствует генералов, затем посещает некий пункт управления и проводит совещание. На заднем плане - карты, на которых видны Япония и Южная Корея. И где-то там, в океане, небольшой остров Гуам. Именно по нему северокорейский лидер пообещал нанести первый удар, но неожиданно заявил, что окончательное решение не принял и еще понаблюдает за действиями США. На Гуаме это известие восприняли с облегчением, передает "ТВ Центр".

"Мы рады, что Ким Чен Ын пересмотрел свои планы, по крайней мере, на данный момент. Надеемся, что его воинственная риторика сойдет на нет. Мы не хотим конфронтации. Нам очень нравится наш остров. Мы хотим жить в мире и развивать туризм", - заявил вице-губернатор Рей Тенорио.

Хочешь мира, готовься к войне. Президент Трамп заявил, что в случае, если Северная Корея решится на удар, с ней произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал. А в Пентагоне заверили: пуск ракет будет мгновенно обнаружен и отпор последует незамедлительно. Вместе с тем министр обороны США Джеймс Мэттик предостерег, что если КНДР запустит баллистическую ракету в сторону Соединенных Штатов, это может привести к войне.

На Гуаме находятся американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор. Личный состав приведен в полную боевую готовность. Идут активные тренировки. В МИД России предупреждают: ситуация находится на грани и требует немедленного разрешения политическими методами.

"Мы слышим риторику и Пхеньяна, и заявления, которые каждый день идут из Вашингтона. Парадокс в том, что они идентичны, идет прямое запугивание с применением силы обеих сторон... Такое ощущение, что все заявления Пхеньяна переводятся на английский язык и озвучиваются официальными представителями США... Если этот сценарий будет применен, то произойдет коллапс мирового масштаба... Могут погибнуть десятки, сотни тысяч мирных жителей", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Южной Корее памятные мероприятия по случаю 72-й годовщины освобождения от японской колонизации. Но в торжественных речах большое место занимает тревога о событиях дня сегодняшнего. Сеул уже давно живет под прицелом северокорейских ракет и хорошо понимает, что любое обострение крайне опасно.

"Решение о военных действиях на Корейском полуострове может быть принято только Республикой Корея. Я обращаюсь к правительству Северной Кореи: если вы продолжите идти по этому пути, вас ожидает полная изоляция и темное будущее. Без международного сотрудничества невозможно развитие и само существование", - заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

В Брюсселе накануне допоздна заседал комитет по политике и безопасности. Евросоюз призывает международное сообщество использовать исключительно мирные средства для урегулирования кризиса.

"Мы призываем Северную Корею воздержаться от дальнейших провокационных действий, которые бы только усилили напряжённость... В этот критический момент Евросоюз поддерживает совместную с нашими партнерами дипломатическую работу, которая направлена на разрядку напряжённой ситуации и полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова мирными и невоенными средствами", - сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В Европе, как и по всему миру, осознают: этот конфликт, если он перейдет в военную фазу, не будет сугубо региональным. Помимо человеческих жертв, он принесет необратимые экологические последствия и нарушит всю систему мироустройства. Понимают ли это в Пхеньяне и Вашингтоне, станет ясно в ближайшие дни.

Алесей Платонов. "ТВ Центр".