В Нью-Йорке митингующие требуют импичмента Трампа

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В США не утихают массовые протесты против расизма и нетерпимости. На акцию у Trump Tower в Нью-Йорке собрались более тысячи человек. Митингующие требуют отставки Дональда Трампа, люди недовольны реакцией президента на трагические события в Шарлотсвилле.

Несколько человек задержаны около резиденции президента в Нью-Йорке за неподчинение полиции, передает "ТВ Центр". Это участники митинга против Дональда Трампа. Небольшие стычки с полицией произошли около Trump Tower, когда собравшиеся ждали приезда президента, который должен был вернуться из отпуска.

Лозунги, которые выкрикивает толпа, граничат с оскорблениями. На плакатах, которые держат митингующие, можно прочесть: "Нет Трампу, нет Ку-Клукс-Клану, нет фашизму в США". Тысячи активистов собрались, чтобы выразить президенту свое возмущение реакцией на события в Шарлотсвилле. Они считают, что Трамп недостаточно жестко осудил действия расистов, в результате которых погибла женщина и обвиняют президента в потворстве фашизму. На многих плакатах - прямой призыв к импичменту. В родном городе президента его просто смешивают с грязью, называя расистом и фашистом.

Чем бы закончился этот митинг, если бы у Trump Tower не было усиленных отрядов полиции, можно только догадываться. Митингующие самого президента так и не увидели - охрана провела через другой вход.

Одна из групп, которые пикетировала Trump Tower, распространила по городу листовки с призывом к новым массовым демонстрациям. На этот раз протестующие хотят организовать акции в разных городах страны, где будут прямо призывать к импичменту. По всей Америке нарастает настоящая волна истерии, которую аккуратно и очень профессионально подогревают медиа, настроенные против действующего президента и его противники из рядов демократов. Собственно, первым, кто возложил ответственность за трагедию в Шарлотсвилле на Дональда Трампа, был мэр города демократ Майк Зигнер.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".