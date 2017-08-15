ДНР: силовики за сутки 60 раз нарушили режим перемирия

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В Донбассе за сутки зафиксировали более 60 нарушений перемирия со стороны украинских силовиков. Данные привели в оперативном командовании ДНР.

ДНР сообщила о 60 случаях нарушений режима тишины со стороны украинских военных за последние сутки. На юге самопровозглашенной республики в Саханке снарядом ранило женщину. Информацию о пострадавших уточняют и в селе Спартак, киевские военные с вечера понедельника вели по нему массированный огонь. Загорелись несколько жилых домов, передает "ТВ Центр".

Полностью обесточено Коминтерново. Кроме того, был поврежден газопровод в одном из поселков Луганской народной республики. Силовики, по данным ополченцев, били из минометов, в том числе калибра 120 миллиметров. А также - танков и гранатометов. И это несмотря на очередное перемирие. Оно получило название "хлебное" и было объявлено на период сбора урожая. До 31 августа.

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