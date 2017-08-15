Под Рязанью восстанавливают популяцию пятнистых оленей

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В Рязанской области в дикую природу впервые выпустили пятнистых оленей. Их популяция на территории региона десять лет назад была практически истреблена браконьерами. Разведением животных занялись местные охотничьи хозяйства. Особей специально закупали в соседних областях.

По своей природе пятнистые олени пугливы, днем стадо укрывается в лесу и лишь ближе к ночи животные выходят к кормушкам, передает "ТВ Центр". Овес, ячмень и так называемые солончаки помогают оленям адаптироваться к условиям дикой природы. Со временем они научаться добывать пищу самостоятельно.

"Мы поможем им. Сделаем им подкормочные площадки. Как бы некоторые уже сделаны, и они выживут. Зимой будем завозить сено, ветки и зерном подкармливать", - рассказал инспектор по надзору и охране животного мира Министерства природопользования Рязанской области Сергей Астахов.

Около 10-ти лет назад популяция диких оленей в рязанских лесах была практически истреблена браконьерами. Чтобы хоть как-то восстановить природный баланс, животных пришлось закупать в соседних областях и разводить в вольерах заказников. На волю оленей выпускают небольшими стадами. Среди них и молодняк, и взрослые особи.

"У нас сейчас оленей разводят на территории шести охотничьих хозяйств. Но пока что это в рамках вольерного разведения. Это больше как бы к животноводству. А вот выпуск в природу, создание дикой популяции — это первый шаг", - поделился начальник отдела регулирования использования животного мира Министерства природопользования Рязанской области Сергей Корольков.

Идея вернуть в чащи Рязанской области оленей появилась у местного кооператора во время прогулки по лесу. Николай Митрохин заинтересовал проектом государство и теперь при помощи министерства природопользования надеется на участие и других частных заводчиков области.

"У нас в области восемь таких заказников, как у меня. Если каждый там по 20 штук выпустит, то будет 160. Каждая олениха дает по 2 олененка. Через 5 лет мы можем всю рязанскую область уже оленями пятнистыми снабдить", - рассказал председатель СПК "Вышгородский" Николай Митрохин.

При этом кооператор признает, системное восстановление популяции - процесс достаточно трудоемкий. Выпущенные на волю олени первое время не уходят далеко от вольеров. Отучать от кормушек животных придется несколько лет. И только потом стада самостоятельно разойдутся по рязанским лесам.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".