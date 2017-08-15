В Крыму за подготовку диверсий задержали агента СБУ

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Сотрудники ФСБ задержали готовившего диверсии в Крыму агента СБУ. Он намеревался провести атаки на объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Задержанный ранее был разведчиком в так называемой зоне ATO.

Агент СБУ задержан в Крыму за подготовку диверсий на полуострове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Известно, что задержанный - уроженец Харьковской области Геннадий Лимешко - ранее проходил службу в так называемой зоне ATO. Там он был старшим разведчиком глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ.

Как передает РИА Новости, у задержанного изъяты тротиловые шашки, граната, горючая смесь и пила. В задачи агента входило повредить ЛЭП и обесточить Судак, поджечь лес, устроить обвал горных пород на автодорогу, а также поджечь объект коммунального хозяйства.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Сейчас идет расследование, разыскиваются возможные сообщники и пособники диверсанта.