Опубликовано видео задержания агента СБУ в Крыму

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Сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий в Крыму, которые готовил агент Службы безопасности Украины. Он задержан. Им оказался уроженец Харьковской области Геннадий Лимешко, который ранее проходил службу в так называемой зоне АТО. На полуострове он должен был, в частности, повредить линии электропередачи и устроить несколько поджогов.

Сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий в Крыму, которые готовил агент СБУ. По данным ведомства, это уроженец Харьковской области Геннадий Лимешко, который ранее проходил службу в так называемой зоне АТО, сообщает "ТВ Центр".

На полуострове он должен был повредить линии электропередачи и обесточить Судак, поджечь лес и объект коммунального хозяйства, а также устроить обвал горных пород на автодорогу.

У Лимешко изъяли тротиловые шашки и гранату, кроме того, при нем обнаружили емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат. Свои действия ему нужно было снять на камеру, чтобы отчитаться перед кураторами в СБУ. Возбуждено уголовное дело. Возможных сообщников и пособников диверсанта разыскивают.

ФСБ России уже обнародовала видео задержания диверсанта.

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