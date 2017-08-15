Дуров призвал россиян сфотографироваться "без майки", как Путин

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В Instagram основателя "ВКонтакте" и Telegram Павла Дурова появилась фотография, на которой он предстал по пояс голым. По его мнению, теперь каждый россиянин обязан сфотографироваться с обнаженным торсом, как это сделал президент России Владимир Путин.

Основатель соцсети "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров призвал россиян фотографироваться с голым торсом, как это сделал президент нашей страны Владимир Путин. Фото он предложил выкладывать в Сеть с хештегом #PutinShirtlessChallenge.

Свой снимок он выложил в Instagram, сообщает "Газета.Ru". По словам хозяина Telegram, его страница вышла на новый уровень "чтобы поспеть за возросшим уровнем конкуренции со стороны фотографий мистера Путина без майки". Также он написал, что все россияне должны присоединиться к #PutinShirtlessChallenge или "быть преданными забвению". А еще Дуров подчеркнул, что пользователи при создании фотографий не должны пользоваться фотошопом и пампингом.

Владимир Путин с 1 по 3 августа отдыхал в Туве. Там он, в частности, занимался ловлей рыбы, катанием на квадроцикле. Фото с отдыха обнародовал Кремль. На некоторых из них глава государства предстал с голым торсом. Западные СМИ оценили хорошую физическую форму российского лидера.