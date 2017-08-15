Адвокат Учителя пригрозил Поклонской ответственностью и отстранением от должности

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Адвокат режиссера Алексея Учителя заявил, что действия депутата Госдумы Натальи Поклонской могут закончиться для нее ответственностью, вплоть до уголовной, и отстранением от должности. Юрист направил парламентарию соответствующее предостережение.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская может быть привлечена к уголовной ответственности и лишиться должности. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на предостережение, направленное парламентарию адвокатом режиссера Алексея Учителя Константином Добрыниным.



"Полагаем уместным предостеречь вас от продолжения противоправного антиобщественного поведения, с тем, чтобы не допустить более опасного правонарушения, в том числе и совершения преступления", - говорится в документе.

Мотивом для обращения к Поклонской, по словам Добрынина, стали последние заявления депутата. В частности, она назвала экстремистским решение Минкультуры выдать фильму прокатное удостоверение. Кроме того, Поклонская отправила множество депутатских запросов на проведение проверок в отношении создателей картины.

Лобрынин отметил, что в случае продолжения подобных действий со стороны депутата, она может быть привлечена к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, в том числе и отстранению от занимаемой должности.

"Оставляем за собой право в случае совершения вами указанных деяний воспользоваться правом требования соблюдения конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, и применения к вам механизма уголовной репрессии, как крайнего метода правового регулирования, влекущего лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности", - написал адвокат.

Премьера картины Учителя состоится 6 октября в Мариинском театре. На экранах "Матильда" появится 25 октября.