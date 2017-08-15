Спецкора ВГТРК Тамару Нерсесьян выдворили из Украины

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Корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян выдворили с территории Украины. Причины этого решения неизвестны. В настоящее время Нерсесьян направляется в редакцию, где расскажет о произошедшем.

Спецкора ВГТРК Тамару Нерсесьян выдворили с территории Украины. Об этом сообщил портал "Вести.ру". Причины решения украинских властей пока не известны.

"Из Киева выслали специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. Сейчас она уже едет в редакцию. Как только сможет, журналистка расскажет подробно все, что с ней произошло, а также о том, какие претензии ей предъявили украинские власти", - говорится в сообщении на сайте "Вестей".