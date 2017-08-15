Москва потратит полмиллиарда рублей на празднование Дня города

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На фестиваль "Юбилей Москвы", посвященный празднованию 870-летнию столицы, власти планируют потратить столько же, сколько и в прошлом году - около полумиллиарда рублей. Но в этом году часть расходов возьмут на себя инвесторы.

Празднование Дня города Москвы в этом году обойдется в 500 миллионов рублей, рассказала заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, передает Газета.ru.

Стоимость прошлогоднего праздника была примерно такой же, однако в этом году часть расходов возьмут на себя инвесторы. Это поможет снять финансовую нагрузку на госбюджет, а частные компании получат возможность реализовать свои идеи.

"К фестивалю один из них выпустит комиксы, посвященные истории столицы, другой спонсор готовит некоторые уличные арт-конструкции", - поделилась Сергунина.

Фестиваль "Юбилей Москвы", посвященный 870-летию столицы, пройдет с 1 по 10 сентября. День города будет праздноваться 9 и 10 сентября.