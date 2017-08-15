Задержанный в Крыму украинский диверсант признал вину

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Агент СБУ Геннадий Лимешко, который был задержан в Крыму сотрудниками ФСБ, признал вину в подготовке диверсий на полуострове. По его словам, он проходил подготовку в группе, планировавшей атаки на инфраструктурные объекты и в других регионах России, а также в ДНР.

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Геннадий Лимешко, который был задержан в Крыму, признал свою вину в подготовке диверсий на полуострове. По его словам, у него был куратор в составе Мариупольского СБУ, передает "Интерфакс".

Из заданий, которые ему давали, он должен был произвести подрыв линии электропередач и устроить механические разрушения дороги путем обвала камней, а также поджечь свалки.

На выполнение поставленных задач он получил пять тысяч гривен.

Кроме того, украинский диверсант отметил, что осенью 2015-го прошел подготовку в составе диверсионно-разведытвательной группы. Там он обучался физической и стрелковой подготовке, а также взрывному делу. По данным ТАСС, диверсионная группа должна была организовать подрывную деятельность в Крыму, других регионах России, а также в самопровозглашенной ДНР.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили серию диверсий в Крыму. Их готовил агент СБУ. Сейчас он задержан. Им оказался уроженец Харьковской области Геннадий Лимешко, который до этого проходил службу в так называемой зоне АТО. На полуострове он должен был, в частности, повредить линии электропередачи и устроить несколько поджогов.

У него изъяли тротиловые шашки и гранату. Кроме того, при нем обнаружили емкости с горючей смесью, ручную пилу и цифровой фотоаппарат.